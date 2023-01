Lancia un sasso su un’auto in movimento a Sinnai, 21enne denunciato dai carabinieri.

Ieri a Sinnai i carabinieri della Stazione locale, dopo gli accertamenti scaturiti da una querela formalizzata da una 63enne del posto, hanno denunciato per danneggiamento un 21enne disoccupato, di Sinnai, noto per precedenti vicende. I militari, supportati dalle videoriprese acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno accertato che il giovane l’8 gennaio scorso, in piazza Santa Vittoria, ha lanciato per mero diletto un grosso sasso che ha danneggiato una portiera della Fiat 500 condotta dalla denunciante. La donna ha compiuto contro la sua volontà una brusca frenata, pericolosa nel traffico del centro abitato. Il grosso spavento subito avrebbe potuto determinare un incidente stradale con possibili gravi conseguenze. Il danno patito è in corso di quantificazione e non è coperto da assicurazione.

