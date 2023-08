Lancia il telefono contro la hostess che rimproverava i suoi figli: l'aereo rientra in Sardegna

I suoi due figli stavano mettendo a soqquadro l’aereo ma la madre, anziché calmarli e farli stare seduti, ha litigato con la hostess che la invitava a badare ai piccoli e le ha lanciato il telefonino addosso. A quel punto, sull’aereo appena decollato da Olbia e diretto a Roma Fiumicino, è scattata la procedura di emergenza: la hostess ha avvisato il pilota di quel gesto violento e il pilota è rientrato in Sardegna, dove all’atterraggio la donna è stata presa in carico dalla polizia di frontiera per tutti gli accertamenti sulla vicenda.

L’episodio è accaduto su un aereo Volotea. La donna, una turista sudamericana che aveva trascorso le vacanze in Gallura, madre dei due bambini di due e quattro anni, nega tutto e dice che il telefonino le è caduto di mano. Un volo sfortunato, quello di lunedì pomeriggio: partito già con due ore di ritardo, è stato costretto al rientro d’emergenza dopo circa 20 minuti di volo.