L’amore per un figlio nel nuovo singolo della cantautrice di Bosa Serena Schintu

Bosa

Nuovo singolo per la cantautrice di Bosa, Serena Schintu. Da ieri in radio con la canzone dal titolo “Tra le migliori leggende”, una ballad intensa che parla dell’amore per un figlio.

“Questo periodo si sta rivelando particolarmente difficile nello specifico per via di situazioni di disparità di genere, anche perché alle volte le donne si ritrovano a far fronte da sole alle varie vicissitudini, per via di nuove sfide che per l’appunto si trovano a dover affrontare quotidianamente”, spiega la cantautrice bosana. “In quel momento la forza e l’amore per un figlio esplodono e danno una spinta consistente per superare queste difficoltà”.

Da qui scaturisce l’ispirazione per la nuova canzone.

Il brano è scritto e pensato interamente dall’artista. All’ascolto, la melodia inizialmente è l’aspetto che colpisce, ma poi lascia spazio alle parole: intense emozioni che trasmettono quelle che sono le sensazioni e lo stato d’animo di tutte le madri. All’interno della canzone si capisce che la cantautrice esprime tutti quei sentimenti positivi quali l’amore e la gioia per aver ricevuto un dono così speciale.

Una frase in particolare rispecchia questi sentimenti: “… non c’è posto più sicuro nell’emisfero terrestre se non dentro al cuore profondo di madre”.

“La canzone era stata già scritta da diverso tempo”, confida Serena Schintu, “aspettavo il momento giusto per farla uscire e questa frase può assumere un doppio significato; farla uscire nel senso di farla conoscere a tutti e farla uscire anche nel senso di portarla fuori da dentro me stessa. Occorre trovare il tempo giusto per poi cantarla col giusto trasporto, in modo tale da coinvolgere chiunque l’ascolti”

Con il nuovo brano la cantautrice mostra una profonda sensibilità, rispetto al tratto allegro e spensierato mostrato con i singoli usciti in precedenza. “Tra le migliori leggende” è una canzone più intime, che richiede maggiore consapevolezza. Il videoclip è stato diretto da Gianni Dettori, con la collaborazione del suo team e girato interamente all’interno del teatro civico “Palazzo di Città” di Sassari.

La canzone, come le precedenti, è disponibile su tutte le piattaforme e canali sociali, inclusi i profili della cantante stessa e sul suo canale ufficiale Serena Schintu su YouTube.