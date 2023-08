“L’amicizia è una cosa seria”: la Polizia scende in campo contro l’abbandono degli animali

Video Il fenomeno è particolarmente diffuso durante i mesi estivi

Un fotogramma dal video della campagna di sensibilizzazione

Oristano

Il fenomeno è particolarmente diffuso durante i mesi estivi

“L’amicizia è una cosa seria”. È questo il messaggio lanciato dalla Polizia di Stato per la campagna 2023 contro l’abbandono degli animali domestici.

“Nei primi sette mesi di quest’anno” spiega una nota della la Polizia, “secondo L’Ente nazionale protezione animali (Enpa) sono stati abbandonati o ceduti 127 animali al giorno. Un fenomeno purtroppo destinato ad aumentare in questa stagione estiva e che la Polizia di Stato vuole prevenire e contrastare attraverso le proprie campagne di sensibilizzazione”.

“Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. Per chi dovesse notare un animale abbandonato è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’ordine e metterlo in sicurezza”.

È possibile vedere il video integrale realizzato dalla Polizia di Stato cliccando qui .

Venerdì, 4 agosto 2023

commenta