L’ambulatorio di Mogoro si trasferisce a Masullas. Ecco i nuovi orari

Masullas

A partire dalla prossima settimana

Si trasferirà a Masullas dalla prossima settimana l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) aperto a Mogoro il 16 giugno. Sarà operativo nei locali di via Vittorio Emanuele 34 il mercoledì, dalle 9 alle 14, a partire dal 28 giugno. Dunque salterà il turno di lunedì 26 giugno originariamente previsto a Mogoro.

L’ambulatorio è riservato ai cittadini senza medico di medicina generale residenti nei comuni di Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas e Simala.

“Il trasferimento è stato concordato per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini della Marmilla, in quanto la sede di Masullas è in posizione più baricentrica rispetto ai paesi serviti dal nuovo ambulatorio, quindi più facilmente raggiungibile”, ha spiegato in una nota l’Asl 5 di Oristano.

Mercoledì, 21 giugno 2023