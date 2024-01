L’amara verità di Claudio Ranieri: “Il Cagliari non può comprare nessuno, prima deve vendere”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il mister rossoblù, prima della delicatissima gara con l’Empoli: nonostante i tanti infortuni, la società di Giulini evidentemente non intende investire un euro per salvare la squadra, anzi “prima vendiamo e poi dobbiamo acquistare a meno. Mettiamo dunque l’emetto e combattiamo”. Grande l’amarezza dei tifosi sui social, con la squadra quartultima in classifica che avrebbe bisogno di importanti rinforzi, ma tutto è congelato e l’attacco è in oiena emergenza. Con la difesa che fa acqua e, come ha confermato il mister, ha preso 32 resti nel girone di andata. Ma nessun rinforzo è all’orizzonte: si salvi chi può, è il concetto espresso da un Ranieri che appare sempre più deluso. Per adesso non si è concretizzata neppure la cessione di Gaston Pereiro alla Ternana. In attacco domenica con il Bologna avrà disposizione solo Petagna, Pavoletti e Desogus che non ha ancora debuttato.