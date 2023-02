L’agri-pizza tutta sarda con prodotti di stagione debutta a Oristano nei mercati di Campagna Amica fotogallery

Le pizze sono state cotte in un mini forno a legna della linea Zio Ciro dell’azienda oristanese Tek Ref. In tanti le hanno assaggiate e hanno apprezzato i sapori del territorio.

Da oggi nei mercati di Campagna Amica a Oristano è possibile gustare una pizza tutta sarda, preparata con materie prime e prodotti stagionali locali, certificati e tracciati. L’agri-pizza a chilometro zero è stata presentata stamane in piazza San Martino.

Le pizze seguiranno la stagionalità dei prodotti e gradualmente verranno proposte e vendute anche altre tipologie nei vari mercati Campagna Amica della provincia. Da oggi sarà possibile acquistarle il giovedì al mercato di piazza San Martino e il sabato al mercato coperto di via degli Artigiani. E presto arriveranno anche a Ghilarza e Abbasanta.

Alla presentazione, hanno fatto gli onori di casa il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò, e il responsabile dei mercati Campagna Amica di Oristano, Serafino Mura. Erano presenti anche Adiconsum Sardegna, l’Unitre di Oristano, Condotta Slow Food di Oristano e l’Unione regionale Cuochi Sardegna.

“Partiamo da Oristano con questa importante iniziativa”, ha commentato Serafino Mura, “ma vogliamo raggiungere la provincia e magari spostarci anche oltre, perché l’agri-pizza è un patrimonio di Campagna Amica, non solo nostro. È importante che tutti i prodotti siano certificati, noi ci mettiamo la faccia”.

La pizza con il carciofo spinoso sardo viene venduta al prezzo di 8 euro, così come quella con i funghi. Bastano 6 euro, invece, per una Margherita, mentre si sale a 10 euro per la pizza con il casizolu.

Giovedì, 16 febbraio 2023