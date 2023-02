L’agenzia Forestas assume 630 addetti in Sardegna: come verranno scelti?

Cagliari

Grande interesse dopo il via libera in Regione

Ha suscitato un grande interesse in tutta la Sardegna la notizia delle imminenti assunzioni nell’agenzia regionale Forestas. Previsto un piano di potenziamento dell’organico, articolato in un triennio e che prevede complessivamente 630 assunzioni, con una spesa di 20 milioni di euro.

L’assessore dell’Ambiente Marco Porcu, riferendo in commissione regionale, in particolare, ha comunicato che la fase procedurale sarà completata entro febbraio, attraverso una delibera-quadro della Giunta con la quale saranno definiti requisiti, criteri e modalità delle prove selettive. Un risultato reso possibile, fra l’altro, dal parere legale positivo fornito dall’avvocatura regionale in merito al legame fra assunzioni programmate e residenza, che consentirà di esaurire tutti i passaggi previsti della legge prima dell’avvio della campagna antincendi con l’ingresso in servizio del primo contingente (circa 450 unità) di operai specializzati.

Ma quali criteri verranno seguiti per effettuare queste nuove assunzioni? Questa è la domanda che in tantissimi si stanno ponendo.

Al momento non ci sono indicazioni certe. Le procedure seguite nei primi anni duemila per effettuare il reclutamento potrebbe essere d’aiuto, anche se all’epoca gli scenari erano differenti: si procedeva con assunzioni per l’apertura di nuovi cantieri, mentre stavolta i cantieri in effetti già ci sono e si tratta di potenziare i loro organici.

Bene è ricordare, comunque, che all’epoca uno dei requisiti richiesti era quello di iscrizione nelle cosiddette liste del collocamento, nella categoria dell’agricoltura. Quindi con profili come operaio agricolo, operaio forestale.

L’anzianità di iscrizione allora contribuiva ad attribuire punteggio: da più tempo si era iscritti e più punti venivano riconosciuti.

Inoltre all’epoca si prendeva in considerazione lo stato di famiglia: moglie a carico, figli a carico e via elencando.

Sarà così anche stavolta? Rispetto ai decenni scorsi, all’epoca in cui si procedette alle assunzioni, ora esiste anche lo strumento dell’Isee, indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie e che viene adoperato nelle fase di reclutamento della pubblica amministrazione.

In pensione 1500 addetti. Negli ultimi 15 anni Forestas ha perso oltre 1.500 dipendenti per via dei pensionamenti. Per sopperire in parte, pochi anni fa Forestas ha stabilizzato un migliaio di operai precari che lavoravano soltanto sei mesi all’anno e che hanno visto riconosciuto il lavoro stabile sui dodici mesi. E’ stato così anche in diversi cantieri della provincia di Oristano, dove ora si attendono le nuove assunzioni.

Da ricordare come gli addetti di Forestas svolgono un ruolo determinante nel periodo estivo quando massima è la situazione di allerta ed è operativa in Sardegna la campagna antincendi a difesa dei compendi boschivi dell’isola.

Domenica, 12 febbraio 2023