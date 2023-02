L'aeroporto di Olbia sempre più ecosostenibile - Sardegna

Meno emissioni di gas serra per un'aeroporto sempre più sostenibile e vicino alle tematiche della salvaguardia dell'ambiente. Il "Costa Smeralda" di Olbia, gestito dalla Geasar, ha ottenuto l'accreditamento al livello 3 Optimisation dell'Airport Carbon Accreditation, il programma internazionale, promosso dall'Airports Council International, che mira a ridurre le emissioni di gas serra prodotte dai principali aeroporti mondiali. Attualmente in Europa partecipano 307 aeroporti di 45 Paesi, mentre in Italia sono 14 gli scali accreditati.

Il livello 3 Optimisation riconosciuto allo scalo olbiese rappresenta un importante traguardo al quale la Geasar è arrivata dopo le numerose azioni messe in campo che riguarderanno anche il prossimo triennio e che rientrano all'interno di un piano di sostenibilità aziendale mirata all'efficientamento energetico.

La società di gestione dello scalo di Olbia ha avviato un programma di sostituzione dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento con tecnologie all'avanguardia e poco energivore, insieme all'installazione di un impianto fotovoltaico capace di soddisfare quasi un quarto del fabbisogno energetico dell'aeroporto e la riduzione dei rifiuti. Inoltre la Gesar da tempo sta portando avanti una cultura aziendale sempre più orientata alla implementazione di pratiche di gestione ambientale responsabile da parte di tutti i dipendenti, che verrano poi estere anche a tutti gli stakeholder aeroportuali.

"La sostenibilità dell'impatto che l'aeroporto di Olbia ha sul territorio è uno dei nostri obiettivi più importanti - afferma l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello -. Ci siamo dati dei limiti molto sfidanti e in questo chiediamo il sostegno di tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle nostre attività. L'accreditamento al livello 3 Optimisation rappresenta un grande traguardo per la nostra azienda e certifica l'impegno profuso per la tutela dell'ambiente e la volontà di contribuire alla transizione verso un futuro più sostenibile, anche grazie al coinvolgimento attivo di tutti coloro che direttamente e indirettamente sono impattati dall'attività del nostro aeroporto. Abbiamo in programma di sviluppare ulteriormente le nostre iniziative sostenibili e progredire nel programma di accreditamento, consapevoli dell'importanza rivestita dalla nostra organizzazione per lo sviluppo sostenibile del territorio".

