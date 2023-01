La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 40enne per il reato di furto aggravato. Gli Agenti della Squadra Volanti sono intervenuti ieri pomeriggio a seguito di una richiesta di aiuto al 113 da parte di un cittadino che era appena riuscito a sventare il furto di un furgone dall’interno di una ditta di autonoleggio di Cagliari. L’uomo, infatti, si era accorto che alla guida del mezzo vi era un individuo sconosciuto rispetto all’autista della ditta, a lui noto. Per questo, non ha esitato un attimo ad avvicinarsi al furgone, riuscendo con destrezza a sottrarre le chiavi al malintenzionato prima che lo stesso avviasse il motore. Il cittadino ha quindi subito avvertito la Polizia, mentre l’uomo si dava alla fuga.

Gli agenti, immediatamente intervenuti grazie alla tempestiva segnalazione del cittadino, hanno subito visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che ne hanno ripreso l’intera scena. I poliziotti immediatamente partiti alla ricerca dell’uomo ripreso nei fotogrammi, peraltro persona a loro nota perché coinvolto in un precedente episodio analogo, lo hanno rintracciato a piedi in via Emilia.

Il 40enne è stato trovato in possesso di altre chiavi di autovetture di marche differenti tutte munite di targhette riportanti il numero della targa. Poiché precedentemente era stato perpetrato il furto di altre autovetture, sempre dall’interno dello stesso autonoleggio, i poliziotti hanno approfondito la ricerca nelle vie limitrofe e difatti hanno trovato parcheggiata lì vicino e con il motore ancora caldo una delle auto oggetto di furto, le cui chiavi erano nella disponibilità dell’uomo appena rintracciato. Il 40enne è stato tratto in arresto e al termine dell’udienza di convalida tenutasi questa mattina, il giudice per le indagini preliminari a convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura.

