Incastrato un ladro seriale di portafogli nei cantieri edili. A Cagliari i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo, al termine di una serie di accertamenti e di verifiche, mirate soprattutto ad accertare quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza delle zone interessate, hanno denunciato in Procura, per furto aggravato, un trentatreenne di Quartu Sant’Elena, disoccupato, molto noto per precedenti analoghe vicende. Il giovane è stato riconosciuto quale protagonista di due episodi delittuosi, nei quali si era introdotto all’interno di altrettanti cantieri edili nel momento in cui i lavori erano in corso.

Puntando sul fatto che, mentre lavorano i muratori lasciano giubbotti e thermos del pranzo in un’area diversa da quella nella quale stanno operando e sono troppo impegnati a lavorare, con movimenti felpati e agili l’intruso aveva sottratto i loro portafogli. Il primo episodio si era verificato l’11 dicembre scorso a Cagliari in via Aquilone. La vittima era stato un operaio trentottenne a cui era stato portato via il portafoglio. Il 21 dicembre successivo sempre a Cagliari ma in via dei Cigni, il portafoglio era stato sottratto a un quarantacinquenne, anch’ egli operaio edile. È verosimile pensare che vi possano essere stati altri episodi di furti con le medesime modalità. I carabinieri attendono possibili ulteriori denunce. Il denunciato era stato arrestato due giorni fa, dopo che a seguito di un episodio analogo, era stato inseguito nella sua fuga in bicicletta.