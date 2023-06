Ladro scatenato a Cagliari: ruba cialde per caffè e scarpe poi tenta di svuotare la cassa di un distributore

Ieri a Cagliari i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato, ricettazione e danneggiamento, un quarantunenne di Assemini, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel pomeriggio, mentre i Carabinieri transitavano di pattuglia in viale Sant’Avendrace, hanno notato l’uomo all’interno della rivendita di bevande e alimenti “H24 snacks and drinks Macia”, mentre danneggiava, con l’utilizzo di un tubo di ferro, un distributore automatico per impossessarsi del denaro contenuto nella cassa.

Il fermato veniva trovato in possesso inoltre di diverse buste per la spesa contenenti cancelleria, numerose cialde per la preparazione di bevande calde, presumibile provento di furti precedentemente compiuti. In una grossa busta venivano inoltre rinvenute tre paia di scarpe, provento del furto compiuto presso il negozio di abbigliamento di via Alghero Annatheis. Insomma l’uomo portava al seguito refurtiva per un valore di circa mille euro e, non contento di questo, continuava a imperversare dove poteva. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. Nel frattempo i Carabinieri stanno cercando di capire dove sono stati compiuti i restanti furti.