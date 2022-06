QUARTU. Ladro maldestro nel tentativo di fuga dopo essere stato sorpreso dal proprietario dell’abitazione, si impiglia nella ringhiera del muro di cinta e lì rimane bloccato fino all’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. È accaduto alle 4,30 della notte passata, protagonista un 49enne disoccupato, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, finito in manette per tentato furto aggravato. Ma non solo.

Durante il maldestro tentativo di fuga, l’uomo si era procurato un trauma toracico con fratture a tre costole, come riscontrato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, da dove è stato dimesso dopo un paio d’ore. In giornata l’udienza di convalida, con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.(l.on)