Cagliari

L’uomo è stato arrestato dalla polizia: aveva preso un cellulare

Non solo si è fatto notare mentre scavalcava la recinzione: quando è entrato nei locali della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, in via Sant’Ignazio da Laconi, ha fatto scattare il sistema di allarme. Alla fine il ladro maldestro, 39 anni, è stato arrestato dalla polizia: aveva appena rubato un telefono cellulare.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e segnalato all’autorità giudiziaria per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal questore.

La polizia è intervenuta su segnalazione di un passante, che aveva visto un uomo scavalcare la recinzione della sede universitaria. Pochi istanti dopo la telefonata al 113 è scattato anche l’allarme anti intrusione collegato al centro operativo della Questura.

Gli agenti della Squadra volante hanno scoperto che alcuni accessi dello stabile erano stati forzati e poi hanno trovato all’interno l’intruso, che corrispondeva alla descrizione fatta dal testimone al telefono.

Gli agenti hanno recuperato un telefono cellulare, rubato poco prima da una delle aule, e gli strumenti utilizzati per lo scasso: una smerigliatrice, una chiave inglese e un martello frangivetro, compatibili con i segni di forzatura presenti sulle porte di accesso dell’edificio. Oggi è prevista l’udienza per direttissima in Tribunale.

Lunedì, 7 novembre 2022

