MARACALAGONIS. I carabinieri della stazione di Sinnai hanno identificato i presunti autori di diversi furti messi a segno in alcune abitazioni ed esercizi commerciali. Determinanti per l’identificazione sono stati i filmati videoestrapolati dai sistemi di video sorveglianze. Sono un quarantatreenne e un quarantacinquenne di Maracalagonis. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso.

I militari nel corso delle perquisizioni domiciliari hanno rinvenuto gli indumenti usati per portare a termine gli ultimi furti nonché l’autovettura più volte ripresa dagli impianti di videosorveglianza. Nell’abitazione di uno dei due che è stato denunciato anche per detenzione illegale di arma, i carabinieri hanno anche rinvenuto un fucile doppietta calibro 16. Sono in corso ulteriori accertamenti.