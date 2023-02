Ladri senza cuore in Sardegna, rubato il pick up antincendio di un'associazione

I ladri hanno colpito, in Sardegna, un’associazione di volontariato. Il pick up antincendio della Gaia è stato portato via ieri da Olbia, da via Macerata. Si tratta di un Mitsubishi L200 del 2010, bianco con livree associative, allestimento AIB, lampeggianti e gancio di traino. La targa è EA243YC. Potrebbe essere stato privato delle livree e di tutto l’allestimento. I volontari, disperati, lanciano un appello pubblico: “Vi chiediamo di condividere quanto più possibile per aiutarci a ritrovarlo. Dalla rete di contatti e autotrasportatori sappiamo essere stato stato avvistato di sfuggita in alcune strade interne del Nuorese. Qualora lo vedeste o abbiate notizie ci preghiamo di informare direttamente le forze dell’ordine, che sono ovviamente già state allertate con regolare denuncia. Questo furto arriva dopo un altro avvenuto l’anno scorso che ci ha sottratto diverse migliaia di euro di attrezzature, mettendo la nostra associazione in grave difficoltà”.

“Per chi non lo sapesse, la Gaia è un’associazione di volontariato, perciò tutte le nostre attività come l’antincendio boschivo, le alluvioni, e le missioni per terremoti, le facciamo a titolo totalmente gratuito, per il solo piacere di aiutare la comunità, con spirito di abnegazione e sacrificio. Si tratta di un automezzo di proprietà, tenuto operativo con tanti sacrifici da parte dei nostri volontari”.

Fonte: Casteddu on line