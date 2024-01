Assemini – Porta scassinata e cassa svuotata ladri saccheggiano durante la notte “Sa moba antiga” in via Sardegna, i proprietari: “Spero che i nostri amministratori in collaborazione con le forze dell’ordine si adoperino per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti noi cittadini e commercianti”. Un amaro risveglio per chi, ogni giorno si alza presto e termina tardi di lavorare: la porta del negozio di dolci e pizzette è stata completamente scardinata e la cassa ripulita da tutto ciò che vi era conservato al suo interno: il fondo da tenere come inizio giornata, non , ovviamente, l’intero incasso, ma ciò che emerge maggiormente è la preoccupazione da parte della titolare che, attraverso un post social, affida un appello alle istituzioni. Non solo: non è la prima volta, “altri commercianti ci hanno poi informato che in queste ultime settimane tante attività hanno subito furti simili nostro”. Non u fatto anomalo, insomma, non è un caso isolato ormai ma un’abitudine: “Non lasceremo più il fondo cassa” e la preoccupazione per questa escalation di furti preoccupa assai.