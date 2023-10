Ladri scatenati ad Assemini, raffica di furti d'auto: "Colpiscono di notte perchè non ci sono controlli"

Emergenza ad Assemini, raffica di furti d’auto negli ultimi giorni. Sono almeno 8 le macchine sparite dalla sera alla mattina in diversi punti della città. Oggi, all’ennesima denuncia fatta da un uomo, i carabinieri hanno conteggiato almeno cinque furti nelle ultime 24 ore. Ci sono modelli poco costosi, come una Fiat Punto, ma anche macchine costate 50mila euro, come nel caso della Ford Ranger di un vigile del fuoco. Sui social fioccano appelli disperati, da parte dei proprietari delle vetture, con tanto di foto: “Sono le macchine di brave persone, le auto servono per andare a lavorare”. Tra le ultimissime rubate c’è anche quella di un vigile del fuoco di stanza a Carbonia: “Parcheggia sempre l’auto nel parcheggio della Coop tra via Corsica e Corso Africa. Oggi è rientrato con i colleghi e non l’ha trovata più, c’erano solo dei vetri in terra”, racconta la moglie, Roberta Cappai. “So che non è l’unica vettura rubata, negli ultimi giorni, ad Assemini”.

E c’è un video, quello girato dalle telecamere di un bar: “Si trova proprio di fronte al parcheggio. Purtroppo, i delinquenti hanno coperto la visuale dell’obbiettivo puntandogli contro gli abbaglianti di un’altra macchina. Un’anziana si è affacciata verso le 4:30 e ha visto i ladri in azione, dall’accento sono sardi. Ha chiamato i carabinieri subito ma non c’erano pattuglie disponibili. Chiunque abbia visto l’auto, targata FV009NX, o abbia comunque notizie utili, scriva pure alla email [email protected] “.