Ladri scatenati a Capoterra, 3 furti in una notte: colpiti due bar e una pizzeria

Capoterra – Tre furti in piena notte: due malviventi si sono introdotti in due bar e in una pizzeria. Qualche giorno fa, in un’abitazione privata dove i ladri si sono entrati in una casa, di pomeriggio, con i proprietari presenti che, a gran voce, hanno tentato di allontanare i delinquenti. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Più sicurezza e controlli? A me sembra che il contesto sia peggiorato”.

Situazione insostenibile in città, gli ennesimi furti sono stati compiuti la notte scorsa. A parlare è anche il proprietario di uno dei due bar, che in lungo post pubblicato su facebook e poi rimosso, ha sfogato tutta la sua rabbia: “Mi chiedo come si possano fare dei gesti del genere in periodi come questi, dove veramente si lotta per portare il pane a casa.

Ma come si fa a rubare?

Qual’è il coraggio che spinge una persona a fare queste cose?

Forse non lo capiró mai.

Non è una questione economica, ma ció che lascia senza parole è il gesto, l’azione e il modo.

Vorrei giustizia”. Lo sconforto è immenso per una situazione che sta sfuggendo di mano, tanto lavoro portato via in pochi attimi in un periodo in cui, racimolare qualche soldo in più, è quasi un’utopia. “Era stata promessa dal sindaco più vigilanza durante le ore notturne poiché la situazione è diventata drammatica ma sembra che i fatti dimostrino il contrario” prosegue Corda. Intanto rimane la desolazione di chi si è visto portare via l’incasso e i tanti messaggi di solidarietà da parte di amici e conoscenti che si stringono forte alle vittime dei furti.

I malviventi, pare due, sembra si siano prima introdotti nel bar del centro storico, in piazza Brigata Sassari, poi nel corso Gramsci dove hanno fatto razzia nella pizzeria e, successivamente, nel locale di fronte alle scuole in via Amendola.