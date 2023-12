Ladri di furgoni scatenati tra Sestu e Assemini: 3 furti in poche ore

Agiscono solitamente durante la notte, i malviventi sembra proprio che non lascino traccia delle loro azioni, ma quel che seminano è tristezza, rabbia e desolazione soprattutto a chi viene sottratto il mezzo utilizzato per lavorare. I social sono il modo più veloce per diffondere la notizia, al fine di avere qualche informazione utile a riguardo per ritrovare il bene sottratto illecitamente. “Il 28/12/23 notte da Sestu in via del Commercio strada statale ex 131 km 8,200” è stato rubato il furgone del negozio, si legge nella pagina di “Casa Outlet”. Se qualcuno ha visto qualcosa o lo vede per strada chiediamo la gentilezza di avvisare le forze dell’ordine o qui direttamente nella pagina”.

Massima condivisione, insomma, come per altri due mezzi rubati da Assemini e non sarebbero gli unici: tra i commenti c’è chi segnala che, sempre durante la notte, alcuni ignoti hanno tentato di rubare altri veicoli in sosta, senza, almeno in queste circostanze, riuscirci.