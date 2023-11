Ladri d'auto scatenati: "La mia Fiat rubata a Pirri, non posso più andare a lavorare"

Ladri d’auto sempre più scatenati nella zona di Cagliari. A Pirri, in via Sinnai, è stata rubata la Fita Punto nera, targata CR481EF, della quarantenne Sarah Murru. La donna, poco dopo l’alba, è uscita di casa per andare al lavoro e non ha trovato più la macchina: “Faccio le pulizie, non sono una persona benestante. Lavoro alla giornata e la macchina mi serviva per spostarmi e guadagnarmi il pane. Ai ladri”, si sfoga la donna, “non è saltato in mento che, avendo una Fiat Punto, non navigassi nell’oro? Dentro c’erano anche le foto di mia madre morta, l’ho salutata per l’ultima volta con quell’auto”. La quarantenne spera fortemente che i ladri possano mettersi una mano sulla coscienza ma, in parallelo, lancia comunque un appello: “Chiunque l’abbia vista o sappia dove si trova mi chiami al +393889993472”.