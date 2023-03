Ladri d'auto scatenati a Quartucciu, macchine smembrate e abbandonate nelle strade

Quartucciu – Ladri di auto scatenati: rubano o smantellano i veicoli in sosta durante la notte. L’appello disperato di un residente: “Comune, che facciamo”?. Un fenomeno che, soprattutto in questo ultimo periodo, dilaga sempre più. Quando cala il sole, abili malviventi portano via le automobili o componenti del motore e della carrozzeria e sfondano i vetri. La segnalazione, questa volta, arriva da Quartucciu e viene resa pubblica attraverso i social: “Abito alle Serre ormai da ventidue anni, è sempre stato un quartiere sereno. Da qualche tempo si susseguono furti nelle auto con relativi vetri spaccati. Ma siamo ormai al livello superiore, le auto vengono smantellate durante la notte. Questa è di oggi” scrive un cittadino.

Tanti i commenti di sdegno per una situazione che preoccupa anche perché il fenomeno si ripete a Cagliari e in tutto l’hinterland. È di qualche ora fa la notizia dell’ennesima macchina rubata a Pirri durante la notte nella zona di via Poerio. Ignoti hanno portato via una Fiat Punto lasciando a piedi il proprietario che ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri. Le istituzioni di competenza hanno confermato che i furti sono sempre più frequenti e che, soprattutto le automobili datate, vengono smontate per ricavare materiale da vendere. Un disagio non indifferente che necessita più attenzione da parte di tutti, affinché si possano dormire sonni tranquilli senza il timore di svegliarsi e non trovare più il proprio mezzo parcheggiato in strada.