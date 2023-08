Ladri d'auto scatenati a Pirri e Quartu, proprietari disperati: "Ci servono per i nostri parenti disabili"

Non nuove, con moltissimi chilometri percorsi, ma utili lo stesso per essere rivendite o per fare chissà cosa. A Pirri e Quarru ritorna l’emergenza delle auto rubate. Quattro giorni fa è toccato alla Fiat Punto Evo 1.4 di una barista, Anna Paola: “Macchina rubata in via Fratelli Bandiera all’angolo con via Legnano. La targa è EB538AJ. L’auto ha un segno molto evidente ella portiera del passeggero dietro che continua sopra la ruota. Il chilometraggio è di oltre 140mila chilometri, gli interni e i sedili sono rossi”, scrofe su FB la donna. “Abbiamo solo questa macchina, serve a mio padre perché è disabile”.

Stesso discorso a Quartu, in via S’Arrulloni. A lanciare l’sos è Manuel Moi: “Hanno rubato la mia auto, una Fiat Grande Punto del 2014, targata EW149VC. La uso sia per lavoro, sono un operatore socio sanitario, sia per accompagnare in giro mio fratello che è autistico. Se qualcuno ha un briciolo di buon cuore la riporti indietro. Se qualcuno dovesse vederla chiami subito al +393487996866 o al +393477785688”.