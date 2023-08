Ladra viene sorpresa dal padrone di casa e scappa: tradita dalle telecamere a Monserrato

Ladra viene sorpresa in casa e scappa: individuata grazie alle telecamere a Monserrato.

Denunciata ieri per tentato furto in abitazione una quarantacinquenne del luogo, disoccupata, attualmente sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. I carabinieri sono intervenuti alla ricerca della responsabile di un tentativo di furto in abitazione, avvenuto a Monserrato alcuni giorni prima in via Porto Conte, ai danni di un un 52enne, operaio. Questi aveva sorpreso la donna quando già si era introdotta a casa sua. Entrambi erano rimasti sorpresi dall’inatteso incontro e la donna si era subito data a precipitosa fuga. Attraverso un’attenta analisi delle immagini registrate dall’ottimo impianto di videosorveglianza comunale di Monserrato e in virtù anche della descrizione della corporatura e dell’abbigliamento della donna, gli uomini dell’Arma sono riusciti a individuarla con certezza e riconoscerla, avendovi avuto a che fare in precedenza in una pluralità di occasioni.