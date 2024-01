L'addio a Maurizio Padiglione, l'amico Giuseppe Gavaudò: "Sei stato un campione in tante cose"

“Ieri ho avuto una notizia triste. Molto triste. Mi è stato comunicato che il mio amico Maurizio Padiglione

è mancato.

I miei figli si sono raccolti vicino a me, quasi avessi perso un familiare molto stretto. Io in lacrime.

No, non ho perso un familiare.

Ho perso un amico.

Ho perso un amico vero con grandi sentimenti, un uomo con grande senso di civiltà, un uomo sincero, un uomo con grande senso dell’ironia. Insomma, una grande persona.

Ho perso un amico col quale avrei voluto continuare a fare gradevolissime conversazioni che ti rimangono impresse nel cervello. A me, quelle fatte con lui, rimarranno anche nel cuore. Grazie Maurizio. Grazie di avermi dedicato il tuo tempo, poco ma prezioso. Ti ricorderò sempre con grande affetto, caro amico Maurizio.

Tralascio un piccolo dettaglio, sei stato un medico di base per 45 anni e un grande pittore.

Che non danno alla nostra amicizia valore aggiunto. Ma giusto per ricordare che sei stato un campione in tante cose.

Grazie Maurizio”

Giuseppe Gavaudò

Fonte: Casteddu on line