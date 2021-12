Lacrime per Massimo Mastromarino, ucciso a Cagliari da un’auto contromano: “Addio, grande armaiolo e cacciatore”

Massimo Mastromarino, 57 anni, armaiolo alla caserma Mereu ed esperto cacciatore da decenni, di Monserrato. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto in viale Ferrara a Cagliari. Il 57enne era in sella alla sua Honda quando una Ford guidata da un 41enne residente nell’hinterland, contromano, l’ha centrato in pieno: Mastromarino è letteralmente volato dalla moto, superando l’auto e finendo sull’asfalto dopo un volo di più di tre metri. Impatto violentissimo, è morto sul colpo. Il guidatore si è fermato, risulta indagato per omicidio stradale. Una mattinata straziante, sul posto sono arrivati alcuni amici della vittima, poi la moglie Lidia, impiegata al Comune di Elmas. Una morte tremenda, avvenuta in una strada dove, purtroppo, anche in passato ci sono stati incidenti mortali. Dall’Esercito hanno confermato il ruolo di Massimo Mastromarino, “armaiolo alla caserma Mereu”. Stava proprio andando al lavoro, dopo aver passato una giornata di festa, quella di Santo Stefano, insieme ad alcuni suoi amici cacciatori: “Eravamo a Villanova Monteleone, non abbiamo cacciato perchè stava piovendo. Conoscevo Massimo da trent’anni, andavamo a caccia da venticinque”, dice, con la voce rotta dalla disperazione, una delle ultime persone ad averlo visto vivo, Leonardo Sollai. “Massimo è uno degli ultimi artigiani delle armi presenti in Sardegna”. Oltre alla moglie, il 57enne lascia anche un figlio di trentacinque anni, lavoratore nella Costa Crociere, Massimiliano.Marco Efisio Pisanu, presidente dell’associazione venatoria “Caccia pesca e tradizione”, è sconvolto: “Oggi il mondo venatorio si sveglia con una brutta notizia, piangiamo tutti la morte di Massimo Mastromarino. Ne ho sempre sentito parlare benissimo, è stato un bravissimo cacciatore, tiratore e armaiolo. Perdiamo una grandissima persona, mi stringo al dolore di tutta la sua famiglia”.