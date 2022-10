Lacrime per Ivan e Nicola Spanu, i fratelli di Cabras morti a due settimane di distanza

Due croci in due settimane, due fratelli che muoiono a breve distanza l’uno dall’altro. Ivan e Nicola Spanu vivevano e lavoravano a Cabras: Nicola, 38 anni, se n’è andato due settimane fa schiantandosi con l’automobile contro un albero a Torregrande. Era un musicista molto conosciuto. Ivan, 47 anni, è morto ieri, nelle curve di Barumini mentre era in sella alla sua moto Kavasaki, dopo un motoraduno. Choc nel piccolo paesino dell’Oristanese, già segnato tre anni fa dalla morte dei genitori dei due giovani. Mercoledì il funerale di Ivan Spanu sarà celebrato alle 15:30 nella chiesa di San Paolo. I suoi tanti amici motociclisti ci saranno, pronti per salutarlo e omaggiarlo per l’ultima volta.