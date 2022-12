Cagliari, 20 dicembre 2022 – Il Presidente della Regione Christian Solinas ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Filippo Soggiu, già Presidente della FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) dal 1994 al 2002 e coraggioso testimone dei valori identitari della Sardegna.

“Proprio ieri – ha affermato l’Assessore al Lavoro Ada Lai – si è tenuta la Consulta Regionale dell’Emigrazione, allargata ai Presidenti di Federazione riuniti dall’Italia, dall’Europa, dall’America e dall’Australia. Un’occasione importante in cui ho constatato la vivacità intellettuale dei circoli e ho ribadito il massimo impegno della Regione per consolidare la rete dell’emigrazione e favorire la messa in campo delle risorse necessarie per proseguire iniziative importanti per lo sviluppo del territorio ospitante, ma anche per un ritorno economico per la Sardegna. A poche ore dalla conclusione della mia prima Consulta – aggiunge l’esponente dell’esecutivo – ho appreso la dolorosa scomparsa di Filippo Soggiu, già presidente della FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) dal 1994 al 2002. Non ho avuto modo di conoscere personalmente Filippo, ma dalle testimonianze attinte ho colto la figura di un uomo appassionato e determinato, convinto assertore dei valori più profondi dell’identità sarda e soprattutto coraggioso e antesignano per le sue battaglie a favore degli emigrati, soprattutto per riconoscere il diritto alla continuità territoriale, per garantire ai giovani il legame con la terra dei propri padri e nonni e per assicurare uno sviluppo sociale ed economico alla nostra Isola. Sono convinta che non sia un caso che Filippo ci abbia lasciati proprio il giorno in cui, riuniti in Consulta, ho avuto modo di confrontarmi con le tante amiche e i tanti amici che risiedono in Italia, in Europa e nel mondo che esprimono con il proprio impegno e la propria creatività l’immagine più bella della Sardegna. È sicuramente uno dei frutti che raccogliamo grazie alla semina instancabile di Filippo – osserva Lai – diventato punto di riferimento per i nostri emigrati e amico sincero e fidato. La sua capacità organizzativa sarà certamente di esempio e contribuirà a consolidare il nostro impegno per sostenere e alimentare le nostre comunità di conterranei fuori regione. La sua fermezza e determinazione portarono all’applicazione della ‘corsia preferenziale della Tirrenia’, grazie all’accordo firmato dal primo presidente della Lega dei circoli sardi, Tullio Locci, insieme all’allora sottosegretario alla Marina Mercantile Giovanni Nonne. Coloro che lo hanno conosciuto e amato sapranno certamente far proseguire i suoi ideali nell’azione quotidiana in favore della nostra Sardegna e quanti, come me, non hanno avuto la fortuna di conoscerlo sanno di avere un fedele alleato lassù. Abbraccio – conclude l’Assessore del Lavoro – la moglie Giovanna, le figlie Pinuccia e Annamaria, i suoi nipoti, i dirigenti e i soci del Circolo “Logudoro” di Pavia, esprimendo la gratitudine e il cordoglio anche a nome del Presidente Christian Solinas e dell’intera Giunta Regionale”.

L'articolo Lacrime in Sardegna per la scomparsa del papà di tutti gli emigrati: addio a Filippo Soggiu proviene da Casteddu On line.