Lacrime a San Gavino Monreale, muore a 56 anni il medico Flavio Floris: "Ha aiutato tanti malati durante il Covid"

Lacrime a San Gavino Monreale per la morte, ad appena 56 anni, del medico Flavio Floris, uno dei pilastri del pronto soccorso del Nostra Signora di Bonaria. Nella sua lunga carriera ha lavorato a Seriate, in Lombardia, poi è tornato nella sua Sardegna, operando a Olbia e Nuoro, prima di tornare nel Medio Campidano. Nato a Villacidro, da tantissimo tempo abitava a poca distanza dall’ospedale insieme alla moglie e a due figli, un maschietto e una femminuccia. Stava male da tempo e, purtroppo, ha perso la battaglia contro una grave malattia. Durante il periodo Covid è stato tra i medici professionisti che ha dovuto combattere sempre in prima linea, aiutando tantissimi pazienti e non abbandonando mai l’ospedale. Viene descritto, in paese, come un amico di tutti, molto stimato nel suo lavoro, nello sport e nell’intera comunità sangavinese perché anche grazie alla sua grande professionalità si è sempre contraddistinto con gentilezza, cortesia, simpatia e soprattutto tanta amorevolezza verso il prossimo. E, inoltre, è stato tra i più forti sostenitori della creazione del nuovo ospedale.

A ricordarlo, in lacrime, è il sindaco Carlo Tomasi: “Con Flavio, oltre a una lunga amicizia, ci univa anche la stessa professione”, ricorda Tomasi. “Perdiamo un bravo medico e un valido cittadino, che si è sempre speso per aiutare il prossimo. In questi momenti sono vicino a tutti i suoi cari, ai quali formulo le condoglianze a nome mio e dell’intera amministrazione comunale”.