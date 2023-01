Lacrime a Quartu Sant’Elena per la morte di Paola Carta. Aveva appena cinquantasei anni e, da tempo, stava lottando contro un brutto male. I messaggi di cordoglio, sui social, sono già centinaia, al pari delle foto che immortalano la 56enne durante serate festose e danzanti . Il ballo, infatti, è stata una delle sue principali passioni. C’è chi la piange ricordandola come “una leonessa che ha lottato sino alla fine” e chi, sapendo benissimo della battaglia che stava combattendo contro la malattia, ricorda che “eravamo tutti con te dolce Paola. Il tuo ricordo vivrà in ciascuno di noi che ti abbiamo voluta bene”. Paola Carta lascia una sorella, Alessandra, e due figli. Il funerale sarà celebrato domani, alle 15, nella basilica di Sant’Elena.

