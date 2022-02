Lacrime a Quartu e nel mondo del cosplay, è morta a 40 anni Elisabetta Rassu: “Coloraci la vita da lassù”

Lutto nel mondo dei cosplay e degli hobbisti sardi, è morta ad appena 40 anni Elisabetta “Betamela” Rassu. Una delle più note creatici e coaplayer dell’Isola, molto conosciuta soprattutto nella sua Quartu: se n’è andata qualche ora fa in un ospedale di Milano, dov’era ricoverata per problemi di salute. Negli ultimi giorni stava tenendo aggiornati, su Facebook, i suoi tanti amici: “Vi ringrazio tutti per i messaggi e i commenti, fin ad adesso sta andando bene, speriamo continui e migliori in fretta”, questo uno dei suoi ultimi post, con tanto di foto direttamente dal letto dell’ospedale, all’alba di mercoledì. Ha partecipato ai principali contest e sfilate cosplay e a varie edizioni del Cartoon Fest. In una delle tante foto che stanno girando sui social si vede lei vestita da Masha, la bambina del cartone animato russo “Masha e orso”. Distrutto dal dolore il compagno, Guglielmo Fenu: “Le è stata fatale un’embolia polmonare”, queste le uniche parole che riesce a dire, singhiozzando e ancora incredulo e choccato per la scomparsa della compagna.Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: “Ho iniziato grazie a te, con il tuo aiuto, il supporto e il tuo continuo sostegno. Unica in tutto con la tua allegria, la tua disponibilità e gentilezza, con la tua arte e l’amore in tutto ciò che facevi. Ci mancherai tesoro, un abbraccio ovunque tu sia”, scrive Claudia M., postando una foto sua, con Elisabetta Rassu, truccate. “Speravo che questo momento non arrivasse mai. Amica, tu eri la ragione per cui sono entrato nel mondo cosplay, ti devo molto. Non mi capacito di quello che è successo, sei sempre stata a testa alta nonostante tutto”, aggiunge Andrea D. “Eri vita, eri luce, eri colore. Sei vita, sei luce, sei colore. Vola leggera e torna ogni tanto a colorarci. Un abbraccio fortissimo a chi ti vuole bene.Ciao beta, ci rivedremo”, scrive Adele C.