Lacrime a Quartu, è morto il decano degli orafi: addio a Marco Danese

Lacrime a Quartu per la morte di Marco Danese. Ottantuno anni, una vita trascorsa nella sua bottega di orafo, sino alla gioielleria che porta il suo nome nella centralissima via Cavour. Era un maestro della filigrana, alcune sue creazioni hanno impreziosito le sagre di Sant’Efisio ma hanno anche varcato il mare, arrivando tra le mani anche di Papa Francesco. Gioielli perfetti, dal grande valore, realizzati con l’unico metodo universalmente riconosciuto, quello del giusto mix tra olio di gomito, precisione e strumenti da lavoro. Ha rappresentato in pieno la seconda generazione ufficiale di orafi quartesi, insegnando il mestiere ai figli. Domani sarà celebrato il funerale. Tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Danese: semplici clienti, colleghi negozianti e amici, tutti addolorati per la scomparsa del decano degli orafi di tutta Quartu.

“Oggi sono molto triste, mi ha lasciato uno dei miei più cari amici, fratello e compare, che nei momenti più importanti della mia esistenza mi è stato sempre vicino, sostenendomi ed incoraggiandomi a superare tanti ostacoli della vita quotidiana”, così scrive su Facebook Efisio Puddu. “Ciao carissimo Marco Danese, rip. Tutta la famiglia, colpita dall’improvvisa notizia, si unisce al dolore. Un abbraccio fraterno a Pina, Tigellio, Olga, Maura ed i rispettivi coniugi, nipoti e parenti”.