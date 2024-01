Lacrime a Quartu e Monserrato per la morte di don Silvestro Cucca, per decenni assistente spirituale nei principali ospedali di Cagliari. Era nato a Quartu e ordinato sacerdote nel 1971 proprio a Monserrato, la sua prima tappa prima di Sant’Efisio a Capoterra, Stella Maris a Muravera, nel 1973 a Sn Vito e tre anni più tardi a San Basilio di Serri. Nel 1984 è diventato cappellano degli ospedali Businco e Microcitemico. Nel 1989 il passaggio al Santissima Trinità sino al 2011, quando è andato in pensione. A giugno 2021 aveva celebrato il mezzo secolo di ordinazione sacerdotale nella parrocchia del Santissimo Redentore di Monserrato insieme all’arcivescovo Giuseppe Baturi, che aveva letto l’omelia preparata da don Silvestro, nella quale ha ribadito la sua scelta di essere uomo e “fino all’ultimo istante della mia vita”.

Il funerale sarà celebrato venerdì 19 gennaio 2024 al Santissimo Redentore di Monserrato.