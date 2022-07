Lacrime a Meana Sardo per Alessandra Drago, morta nell’attesa del ricovero: “Una gravissima scomparsa”

È un paese sotto choc Meana Sardo. La morte di Alessandra Drago, la 47enne positiva al Covid, obesa e diabetica, che si è vista rifiutata il ricovero all’ospedale di Nuoro perchè non ha un reparto Covid ed è morta all’ospedale di Sassari, dopo essere arrivata con l’elisoccorso, stroncata da un arresto cardiaco a seguito di una grave crisi respiratoria, ha sconvolto tutta la comunità guidata dal sindaco Marco Demuru: “Alessandra lavorava come addetta alle mense delle scuole del paese, una donna molto attiva anche nella vita sociale della nostra comunità. Si tratta di una perdita dolorosa, per il momento non voglio sbilanciarmi oltre”, dice il sindaco, che attende di conoscere più nel dettaglio tutto ciò che è capitato ieri, dal primo malessere della sua concittadina sino al tragico decesso. Alessandra Drago lascia il marito, Salvatore Manca, impiegato statale, e una figlia, Erika. “Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai familiari di Alessandra, per noi è una giornata tristissima”.

Una morte, quella della Drago, denunciata dalla consigliera regionale dell’M5S, Desirè Manca, che ha parlato apertamente di “malasanità”.