Lacrime a Cagliari, è morto a 91 anni il musicista e cabarettista Giampaolo Loddo

Lacrime a Cagliari per la scomparsa di Giampaolo Loddo. Originario del rione di Sant’Avendrace, aveva novantuno anni. È stato un artista, musicista e attore molto stimato, tra i primi cabarettisti a comparire nelle tv private sul finire degli anni Settanta. Tra i fondatori della compagnia teatrale Is De Casteddu, ha collezionato tantissime ore tra televisione e cinema. Su Facebook il figlio Sergio lo piange con grande dolore: “Mio padre Giampaolo Loddo ci ha lasciato”. Un personaggio eclettico, impossibile non associarlo alla sua inseparabile chitarra, con la quale ha accompagnato i suoi tanti spettacoli.

Tra i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che, oggi, lo piangono, c’è anche Alessandra Atzori: “Addio a un artista cagliaritano, cabarettista, musicista ma anche attore drammatico. Il suo è stato un cabaret genuino, fatto di battute in cagliaritano, basate sull’autoironia”.