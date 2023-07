L’acqua di Bosa torna idonea al consumo umano: revocata l’ordinanza di divieto di utilizzo

Servizio idrico L'annuncio del sindaco Pier Franco Casula

Acqua potabile

Bosa

L'annuncio del sindaco Pier Franco Casula

È stata revocata l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari a Bosa. Lo ha reso noto il sindaco Pier Franco, dando conto di una nota della Asl di Oristano pervenuta in Comune con il giudizio di idoneità d’uso dell’acqua per il consumo umano.

Il divieto era stato disposto lo scorso 30 giugno, quando le analisi dell’Asl di Oristano – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, avevano evidenziato la non conformità ai requisiti minimi di alcuni parametri.

Una settimana dopo gli esiti di altre analisi del laboratorio di Abbanoa, effettuate su campioni, avevano evidenziato una criticità circoscritta nel punto di prelievo di Via Barbagia. Il sindaco Casula aveva quindi modificato l’ordinanza mantenendo il divieto solo in alcune zone della città.

L’Ente gestore Abbanoa aveva garantito punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano e alimentare.

Martedì, 11 luglio 2023

