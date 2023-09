Laconi, lo scienziato Emanuele Origu nominato membro del Collegio dei Nuovi Ricercatori

Lo scienziato Emanuele Origu è stato nominato membro del Collegio dei Nuovi Ricercatori con la collega Valérie Langlois: un altro traguardo importante per il ricercatore sardo che si distingue da anni nel campo della fisica molecolare.

“La Royal Society of Canada ha evidenziato l’eccellenza dei fascicoli scientifici della professoressa Valérie Langlois e del professor Emanuele Orgiu” ha comunicato il Comune di Lavoni.

“Il loro alto livello di successo, l’eccellenza dei loro risultati, il loro impegno all’interno della comunità universitaria e non solo, consentono loro di unirsi alla coorte di nuovi membri ammessi quest’anno, per un periodo di 7 anni”. Usare le molecole per disegnare su materiali quantistici è solo una delle passioni di Origu, 44 anni: “Ricerca e formazione sono, a mio avviso, due elementi fondamentali per il progresso della scienza. Questo riconoscimento da parte della Royal Society of Canada conferma l’impegno che desidero dedicare all’insegnamento e al continuo sviluppo del mio campo nella fisica dei materiali in tutto il mondo.” “Queste le parole di Emanuele al quale, a nome di tutta Laconi, rivolgiamo le più vive congratulazioni e tantissimi auguri per questo prestigioso riconoscimento. Fonte: https://inrs.ca/actualites/deux-nouveaux-membres-inrs-pour-la-societe-royale-du-canada/ “.