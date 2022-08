Laconi

Torna dopo due anni una delle feste più sentite nell’Isola. Il programma completo

Finalmente, dopo due anni, le spoglie di Sant’Ignazio tornano a Laconi in occasione della tradizionale festa del santo che prenderà il via stasera e durerà fino al 3 settembre. L’urna contenente le spoglie mortali del santo avrebbe dovuto compiere questo viaggio già l’anno scorso, ma per motivi legati alla pandemia non era stato possibile.

Il 2021 fra l’altro era l’anno in cui ricorreva il 70° anniversario della canonizzazione, avvenuta in San Pietro il 21 ottobre 1951. Ricorrevano inoltre i 300 anni dalla vestizione dell’abito cappuccino, avvenuta il 10 novembre 1721 nel convento di San Benedetto a Cagliari, oggi casa madre delle suore del Buon Pastore.

Ed è nel convento del noviziato che tre secoli fa il novizio Ignazio da Laconi, sotto la conduzione del padre Luigi da Nureci, ebbe una visione mariana. Il 2022 quindi, di conseguenza, rappresenta l’anno del terzo centenario della professione dei voti di povertà, castità e obbedienza, sintesi della forma di vita evangelica secondo la regola francescana.

La venerazione per Ignazio da Laconi non ha mai conosciuto pause, nemmeno durante le guerre del secolo scorso. Inoltre già negli ultimi anni della sua vita e sempre di più dopo la sua morte, la fama di santità e il flusso dei fedeli che in questi secoli si sono recati a Cagliari e a Laconi, mostrano come l’esperienza semplice di Ignazio da Laconi continua ad attrarre migliaia di pellegrini.

La sua casa natale a Laconi colpisce i visitatori per la sua essenzialità e semplicità: non c’è nulla se non un poverissimo pavimento, qualche candela e i muri storti. Semplicità e umiltà in linea con la vita e la persona del santo.

Il programma. Si inizia questo pomeriggio con il ricco calendario di appuntamenti religiosi: alle 17 ci sarà l’arrivo dell’urna in piazza sant’Ignazio e l’avvio della processione di accompagnamento al santo fino in chiesa, dove si celebrerà la santa messa solenne. La sera, alle 21, si terrà invece la recita del santo rosario sempre davanti all’urna del santo.

Domani, domenica 21 agosto, sarà la “Giornata delle famiglie”: alle 8, 9, 10.30, 16.30 e 18 saranno celebrate le sante messe nella chiesa parrocchiale del paese. Al termine della prima funzione religiosa (quella delle 8) ci sarà la benedizione del pane in onore di Sant’Ignazio. In serata, nella messa delle 18, verranno rinnovate le promesse matrimoniali per tutte le famiglie presenti.

Le celebrazioni religiose con appuntamenti fissi continueranno da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, con i seguenti orari: le sante messe verranno celebrate nella chiesa parrocchiale alle ore 8, 11 e 18. Quest’ultime due sono dedicate alle Foranie della Diocesi di Oristano. Alle 21.15, invece, ci sarà sempre la recita del santo rosario davanti alla teca di sant’Ignazio.

Qui sotto nella locandina il calendario completo dei riti religiosi, in programma fino a sabato 3 settembre.