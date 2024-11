Si è trattato di un incidente quello che ha coinvolto un uomo di 50 anni originario di Laconi, ferito gravemente da una fucilata mentre si trovava nei pressi della strada statale 442. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente. Proprio in quel frangente è partito un colpo dalla sua stessa arma da fuoco, colpendolo al volto. Le circostanze non fanno dunque pensare a un agguato o a un tentativo di aggressione.

L’uomo è rimasto vigile e cosciente subito dopo l’accaduto, pur essendo in condizioni critiche, e ha ricevuto un immediato intervento dei soccorritori del 118. Per stabilizzare il paziente è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza medicalizzata, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano, dove è stato intubato per garantire un trasporto sicuro verso il presidio specialistico del Santissima Trinità di Cagliari. Il trasferimento è avvenuto mediante elisoccorso, che ha permesso di ridurre i tempi di percorrenza in un momento delicato per la sua stabilizzazione.

I carabinieri del Comando provinciale di Oristano, immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Hanno raccolto testimonianze e analizzato l’area, nel tentativo di comprendere come l’uomo sia caduto e se siano state rispettate le misure di sicurezza.