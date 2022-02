“Solo dal 2010 a oggi”, prosegue ancora Argiolas, “si contano 34 unità in meno che hanno determinato la restituzione di diversi ettari di terreno ed enormi difficoltà nella gestione di un agro complessivo di circa 13.000 ettari, specie in riferimento alla lotta contro gli incendi”. L’amministrazione comunale di Laconi conta quindi che vengano assegnati al proprio territorio gli operai forestali persi negli ultimi 12 anni.

“Negli ultimi 15 anni però”, evidenzia ancora il sindaco di Laconi, “la presenza sul nostro territorio di Forestas è andata sempre più scemando, a causa per lo più di pensionamenti ma non solo”.

Il sindaco Argiolas ritiene lo sblocco del turnover “il tema più importante nella lotta allo spopolamento delle zone interne”, tra quelli trattati in Finanziaria, perché “negli anni la presenza all’interno delle nostre comunità di personale dell’Agenzia Forestas ha assunto un’importanza sempre più pregnante e significativa, in primis nella dura lotta agli incendi delle zone boschive nei nostri territori, ma non solo”.

Salvatore Argiolas

