Lacerazioni, infezioni e crudeltà per i cani alla catena: in Sardegna una legge da cambiare

Oristano

Consensi dai volontari dell’oristanese sulla proposta della Lega in Consiglio regionale

Una proposta dalla Lega in Consiglio regionale per vietare l’uso della catena sui cani, ancora legale sull’Isola. Stando infatti all’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 18 maggio 1994, “la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri”.

“È arcaica e incivile, non degna di un popolo che rispetta gli animali”, spiega in una nota Dario Giagoni, deputato e coordinatore della Lega Sardegna. “Fare ricorso a simili pratiche, che vincolano gli animali e ne impediscono il movimento in libertà è stato anche causa, in casi ad esempio di incendi boschivi, di ferimento o morte degli stessi, in quanto impossibilitati alla fuga”.

Sono d’accordo con la proposta i volontari che operano per il benessere degli animali. “Le catene non si dovrebbero utilizzare, ci sono altri modi più civili per tenere gli animali in sicurezza, come per esempio con recinti a norma”, ha spiegato la volontaria Ileana Esposito, del Rifugio Iaia di Narbolia, che da 10 anni opera nel territorio. “Abbiamo soccorso diversi cani con evidenti segni di lacerazioni da catena al collo, perciò il problema è concreto. Una cagnetta trovata anni fa presentava un’infestazione da vermi nella ferita”, ha aggiunto la volontaria.

Fa eco Anna Rita Deiana, responsabile dell’Anta di Terralba, che opera in tutto il terralbese prendendosi cura di cani e gatti randagi. “La catena purtroppo è ancora troppo diffusa e non trova il contrasto delle autorità, nonostante spesso sia più corta rispetto alla normativa vigente. Semplicemente si chiudono gli occhi sul problema”, ha commentato. “Quindi sì, la catena andrebbe abolita, ma si dovrebbero comunque mettere in atto delle politiche per la sicurezza degli animali, con l’obbligo di costruire dei box che lascino uno spazio vitale adeguato agli animali con tanto di copertura. Spesso invece troviamo cani costretti a vivere all’interno di recinti da conigli con tanto di catena al collo, che ovviamente impedisce qualsiasi movimento. Ovviamente preme ricordare che i cani non possono essere lasciati liberi”.

Il provvedimento già presentato in Consiglio regionale la Sardegna, secondo Giagoni “è fondamentale non solo per garantire migliore qualità della vita per gli animali, ma anche per segnare un passaggio culturale forte sul tema del rispetto e della convivenza con essi. Auspico che ci sia ampia condivisione sul provvedimento, e voglio ringraziare il responsabile nazionale Lega benessere animali per essersi fatto promotore dell’iniziativa durante tutta la passata legislatura”.

“In Sardegna c’è un grosso problema legato al rispetto dei diritti degli animali” dice ancora Ileana Esposito. “Oltre a questa proposta, assolutamente condivisibile, si dovrebbe pensare a un vero e proprio programma politico in funzione degli stessi animali”.

“La battaglia più difficile è quella per cambiare la mentalità delle persone”, ha concluso Anna Rita Deiana. “Abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte, ricordando che avere un cane non è un obbligo imposto, ma un impegno da non prendere con leggerezza”.

Mercoledì, 8 febbraio 2023