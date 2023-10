Laboratorio odontotecnico abusivo scoperto dai carabinieri del Nas

Cronaca Era gestito da una persona non abilitata. Sequestrate attrezzature per 80.000 euro

I carabinieri nel laboratorio abusivo scoperto a Cagliari

Cagliari

Un laboratorio odontotecnico abusivo, gestito da una persona priva dei titoli necessari allo svolgimento della professione, è stato sequestrato ieri a Cagliari dai carabinieri del Nas.

Il titolare aveva da tempo chiuso l’attività e ora il laboratorio era gestito un uomo di 69 anni privo del diploma di odontotecnico e non abilitato a svolgere da solo quel lavoro.

Nel laboratorio venivano realizzati dispositivi medici su misura, in sostanza dentiere, su ordinazione.

L’immissione sul mercato di dispositivi medici non progettati e non fabbricati nel rispetto delle norme rappresentava un rischio per la salute pubblica: per questo i carabinieri del Nas hanno sequestrato in via amministrativa l’intero laboratorio artigianale, con tutte le attrezzature, per un valore stimato in circa 80.000 euro.

Le indagini proseguono per chiarire se qualche studio dentistico si servisse del laboratorio abusivo per la realizzazione di protesi odontoiatriche.

Sabato, 7 ottobre 2023

