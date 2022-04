Laboratorio droga in casa mentre è ai domiciliari, arrestato - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Aveva realizzato nella propria abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, un vero e proprio laboratorio per la produzione di droga. Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri a San Gavino Monreale, sequestrati quasi cinque chili di marijuana.

I militari dell'Arma durante i normali controlli hanno notato un giovane tossicodipendente che si allontanava dall'abitazione del 63enne ai domiciliari e hanno deciso di fare scattare una perquisizione. All'interno della casa i carabinieri hanno trovato sacchi e contenitori di plastica con all'interno complessivamente 4 chili e 700 grammi di marijuana, infiorescene e polvere di droga, un trituratore elettrico artigianale, costituito da pentola in acciaio e coperchio, con sottostante un flessibile, utilizzato per la preparazione dello stupefacente; una piastra elettrica, con sopra una pentola in acciaio, contenente residui di olio di hashish; 13 taniche da 5 litri ciascuna di alcool etilico; un mini torchio in acciaio; una macchina per sottovuoto e due bilancini di precisione. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/28/laboratorio-droga-in-casa-mentre-e-ai-domiciliari-arrestato_1c9167db-003f-4c9c-a1f9-0672fc7ed570.html