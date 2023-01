Laboratorio artigianale di armi in casa, arrestato un 61enne - Sardegna

In casa un arsenale-laboratorio di armi clandestine: 2 pistole fabbricate a mano e 11 cartucce calibro 20 e 28, tutte pronte per sparare.

Nell'abitazione anche altri componenti per migliorare o costruire nuove armi artigianali. Prima in carcere e poi ai domiciliari è finito un 61enne di Villanovafranca. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della locale stazione.

Riusciva a costruire le varie armi che ideava utilizzando tubi di ferro da idraulica, creando percussore, canna, tiretti di armamento e impugnatura, il tutto saldato e avvitato in modo perfetto. I carabinieri della Compagnia di Sanluri lo tenevano d'occhio da alcuni giorni. E oggi sono intervenuti per eseguire un controllo. Le due pistole "home made" sono ad avancarica, a colpo singolo, sicuramente letali, prive di qualsiasi sicura quindi molto pericolose anche per chi le avrebbe potute maneggiare.

L'accusa è detenzione illegale di armi. L'arresto è stato convalidato e l'uomo si trova agli arresti domiciliari nella propria abitazione.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna