Per due giorni l’istituto aprirà le porte a esperti, autori e oltre seicento studenti da tutta la provincia

L’istituto “De Castro” di Terralba con il FestivalScienza proporrà per due giorni un ricco programma di eventi sul tema “Scienza&Tecnologia”, richiamando oltre seicento studenti dagli istituti comprensivi di tutta la provincia.

Si comincerà mercoledì 16 novembre alle 9 con la conferenza “Tutta la vita in una doppia elica”, tenuta dalla dott.ssa Federica Cannas, PhD del Laboratorio di Genetica molecolare dell’Università di Cagliari. Dopo una breve pausa, gli studenti del De Castro faranno da guida ai giovani ospiti in esperienze laboratoriali divertenti e istruttive, in cui la didattica diventerà un tutt’uno con le passioni e gli interessi dei ragazzi.

Tra le originali proposte di possono trovare laboratori a tema scientifico e tecnologico, come “LOL 2.0: l’informatica al servizio della creatività comica”; “Performance testing: applicazioni informatiche a supporto delle prestazioni sportive”; “Eclissi digitali: animazioni in HTML”. Ma si parlerò anche di chimica, con “Nella provetta cadono 5 gocce: alla ricerca dell’amido perduto”, “Uova insinuanti e schiume poderose: è una questione di chimica”, e “H2O: trucchi per restare a galla”. Sul versante umanistico, da non perdere “Alea iacta est: giocare nella Roma antica – Escape room virtuale” e “Galilante: quando Galileo incontra Dante, la scienza calcola la letteratura”.

A chiudere la prima mattinata sarà lo spettacolo “Cosa tutto c’è dietro la Luna”, allestito dal gruppo teatrale d’istituto, con la collaborazione esterna degli alunni partecipanti ai laboratori di Mi illumino di scienza. Saranno ripercorse le tappe della missione Apollo 11, per spiegare attraverso quali tecnologie sia stato possibile raggiungere la superficie della Luna.

Nella seconda giornata, giovedì 17 novembre, proseguiranno le esperienze laboratoriali e sarà replicata la rappresentazione teatrale. L’appuntamento principale della mattinata sarà con la biologa nutrizionista Michela Altea e la sua conferenza “The Italy Pavilion breath: innovatività e sostenibilità ad EXPO 2020 Dubai”.

Il ricco calendario si concluderà con la presentazione del libro “Blue Revolution: l’economia ai tempi dell’usa e getta”, durante la quale dialogherà con il pubblico Nadia Lambiase, coautrice del libro e fondatrice e presidente della startup “Mercato Circolare”: i ragazzi saranno invitati a riflettere sulle applicazioni della tecnologia nel campo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

In chiusura, i ragazzi del “De Castro” di Terralba lanceranno il loro appello ai grandi della Terra, affinché ricordino quali siano gli scopi da perseguire nella costruzione di un futuro migliore, attraverso uno sviluppo tecnologico costruttivo.

