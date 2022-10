Solarussa

Li propone l’associazione Intramadu, con il Comune e l’Istituto comprensivo. Il calendario completo

Ambiente, scrittura creativa, videomaking, riciclo e sport. Sono i temi dei cinque laboratori gratuiti proposti a Solarussa dall’associazione di promozione sociale Intramadu, in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo Simaxis – Solarussa – Villaurbana.

I laboratori ludico ricreativi sono dedicati ai ragazzi dai 12 ai 17 anni e ideati nell’ambito del progetto “Fermenti” proposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con l’obiettivo importante di proporre un servizio che possa diventare punto di riferimento per i giovani e le loro famiglie.

“Il nostro progetto nasce nell’ambito del bando Fermenti, al quale abbiamo partecipato nel 2019, classificandoci in un’ottima posizione nella graduatoria alla quale concorrevano altri mille progetti in tutta Italia”, spiega la presidente dell’associazione, Giulia Madau. “La prima edizione del progetto si svolgerà a Solarussa ma intendiamo proseguire e portare lo schema progettuale in altri paesi della provincia, in quanto crediamo fermamente che l’offerta proposta sia valida e interessante”.

I laboratori sono pensati in un’ottica di educazione montessoriana e improntati su un approccio peer2peer e sul learning by doing, ma soprattutto siispirano al principio del fare divertendosi.

La proposta è piuttosto varia: ambiente e agricoltura sinergica, attraverso il quale i partecipanti daranno vita a un orto sinergico e avranno un contatto diretto con la natura; scrittura creativa per allenare il pensiero creativo; videomaking, con cui i ragazzi potranno provare l’esperienza di un lavoro in pre e post produzione, dove la tecnologia si unisce all’estro e alla fantasia.

A questa offerta si unisce quella che deriva dalla collaborazione di aziende partner del progetto, le associazioni Aniad, Studio in Volo e la scuola calcio Athletic Solarussa, che si occupano della realizzazione di altri due laboratori.

Riciclare volando propone un corso che stimola la manualità e la mente attraverso l’artigianato, dando vita a oggetti volanti. Sport e alimentazione trasmette il valore dell’attività fisica svolta per raggiungere un sano stile di vita.

Fondamentale la collaborazione delle istituzioni, che hanno dato un sostanziale apporto. “Abbiamo accolto favorevolmente il progetto dell’associazione Intramadu che abbiamo deciso di patrocinare mettendo a disposizione i locali comunali affinché i ragazzi possano partecipare all’iniziativa, che si presenta come una nuova opportunità esperienziale”, ha detto il sindaco di Solarussa Mario Tendas, entusiasta della collaborazione.

“Si tratta di un’offerta extrascolastica in piena sintonia con i contenuti del Piano triennale dell’offerta formativa, che si inserisce come valida azione di supporto e rinforzo allo studio, durante la quale i ragazzi possono conoscere nuove realtà, stringere amicizie o rafforzare quelle nate tra i banchi di scuola”, afferma il dirigente scolastico Giuseppe Scarpa.

I laboratori si svolgeranno a partire da mercoledì 12 ottobre e termineranno a marzo 2023, senza accavallamenti tra le varie attività, per dare la possibilità ai ragazzi interessati a più corsi di non rinuncaria a nulla.

Ogni laboratorio durerà 24 ore totali ed è previsto per un numero massimo di dieci ragazzi. Le iscrizioni possono essere fatte fino a tre giorni prima di ciascun corso.

“La nostra si propone come una rivoluzione culturale e formativa per i giovani che abitano in un piccolo paese della provincia di Oristano”, aggiunge Giulia Madau. “Dopo una prima presentazione delle attività le adesioni e i contatti da parte dei giovani interessati sono stati numerosi, per questo motivo stiamo valutando di incrementare i posti disponibili, così da permettere a tutti di partecipare”.

Si parte con Sport e alimentazione, al campo sportivo di Solarussa: ogni mercoledì dalle 16 alle 18, dal 12 ottobre fino al 4 novembre.

Dal 17 ottobre, tutti i lunedì dalle 15 alle 17.30 nel cortile della scuola secondaria di primo grado di Solarussa, il laboratorio di Agricoltura sinergica.

A partire dall’11 novembre, a casa Sanna, ogni venerdì dalle ore 15 alle 17.30, il laboratorio di Scrittura creativa.

Il corso di Videomaking si svolgerà a partire dal 16 gennaio 2023, dalle 15 alle 17, con sede sempre a Casa Sanna.

Dal 10 marzo l’ultimo laboratorio è quello dedicato al volo, Riciclare volando: tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a Casa Sanna.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile inviare un’email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o scrivere su Whatsapp al numero 345. 5375673. È possibile anche consultare le pagine Facebook e Instagram dell’associazione e il sito internet www.intramadu.it, dal quale ci si può iscrivere ai corsi online cliccando sui singoli laboratori e scaricando il modulo di iscrizione.