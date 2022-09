Arborea

Lo promuove la Pro loco, che ha deciso di far parte del cartellone regionale. L’annuncio del presidente Sanneris

A ottobre Arborea ospiterà il primo evento di turismo esperienziale. Lo ha reso noto Paolo Sanneris, presidente della Pro loco del paese, che organizzerà l’evento. “Nell’ambito della ripresa degli eventi”, spiega Sannieris, “abbiamo deciso di concorrere e far parte del Cartellone di manifestazioni del turismo esperienziale previsto dall’Assessorato Regionale al turismo”.

La manifestazione avrà per titolo Evento di turismo esperienziale – I prodotti della terra, degli animali, delle piante e un sottotitolo (il luogo, la gente, i prodotti).

La data da segnare sul calendario è quella del 16 ottobre e si inserisce tra quelle di svolgimento della 39° Sagra della Polenta e il 15° Raduno nazionale dei Polentari d’Italia. Ma l’evento avrà organizzazione e promozione autonome, in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti e la cooperativa Il Seme per i prodotti di agricoltura sociale.

“L’evento di turismo esperienziale intende avvicinare in via diretta i turisti visitatori alla conoscenza di un paniere di prodotti, illustrando loro l’origine, i luoghi di produzione, la preparazione coinvolgendoli anche nella loro manipolazione e preparazione”, spiega Sanneris. “Per questo nella via Don Bosco verrà allestita una teoria di gazebo attrezzati per ospitare i laboratori per le lavorazioni di prodotti come polenta, mozzarella, formaggi, pani, dolci, paste, frutta, miele, olio, riso, vino, cosmesi e prodotti dell’agricoltura biologica. La guida nei laboratori sarà assicurata da una equipe di professionisti composta produttori, chef, camerieri, casari, pasticcieri, panificatori, nutrizionisti, enologi e sommelier.”

Il 5 ottobre andrà in scena un’anteprima dell’evento, riservato agli studenti delle scuole di Arborea e al suo corpo docente.

“L’evento si colloca all’interno di un luogo, una comunità e un territorio dove ampia e diffusa è l’offerta turistica”, dice ancora il presidente della Pro loco, “ma è inserito anche in un articolato contesto produttivo ideale per accogliere e sviluppare le forme di turismo esperienziale. Fondamentale, infatti, che il tessuto produttivo locale e territoriale contengano e siano espressione di una varietà di elementi che possono essere presentati e anche trattati e lavorati con i visitatori ospiti, con l’ausilio di professionalità in grado di trasferire saperi, sapori e manualità creativa, così come il turismo esperienziale richiede”.

“Arborea dispone di questo articolato di opportunità”, continua Sanneri: “intanto con il sistema dell’ospitalità turistica per la presenza del più vasto compendio ricettivo della provincia di Oristano, composto da 1.400/1.500 posti letto. Rilevante e di qualità quello dell’offerta gastronomica con 15 attività in esercizio, due le cantine, due le cooperative addette alla trasformazione e commercializzazione di latte, formaggi, orticoli, carne, due le cooperative della pesca, solida la presenza della Banca di Arborea, robusto il sistema degli allevamenti composto da circa 200 aziende e 30 mila capi bovini. In siffatto contesto si inserisce l’evento di turismo esperienziale con prodotti della terra, degli animali e delle piante”.

Giovedì, 1° settembre 2022