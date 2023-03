L’ABBI Group assume: tutte le offerte di lavoro nella provincia di Oristano

Oristano

Reparti vendita e uffici amministrativi, ecco le informazioni per inoltrare la propria candidatura

ABBI Group, uno dei più importanti gruppi italiani nella distribuzione, ha aperto numerose posizioni lavorative sia in campo amministrativo che commerciale, in vari punti vendita di tutta la provincia di Oristano. In qualche caso restano ancora pochi giorni per inoltrare la propria candidatura.

Specialista acquisti. Il primo annuncio – con scadenza 30 aprile – cerca di uno specialista acquisti da inserire nell’ufficio commerciale, con sede di lavoro a Oristano. Il neoassunto si occuperà degli approvvigionamenti garantendo le migliori condizioni d’acquisto, la gestione delle negoziazioni e gli accordi commerciali con i fornitori.

Tra i requisiti: laurea in discipline economiche, conoscenza della lingua inglese a livello professionale, interesse per il settore dell’alimentazione e della distribuzione organizzata, ottime doti comunicative, relazionali, organizzative e di problem solving.

Cassiere. Diverse sedi di lavoro invece per la mansione di cassiera: si cerca personale a Oristano, Ghilarza e Bosa. Gli annunci scadono il 30 marzo.

Le persone selezionate si occuperanno dei servizi a pagamento, assistenza al cliente, gestione delle pratiche amministrative e flusso di comunicazioni con la sede. È richiesto il possesso del diploma di maturità, ottime competenze organizzative, precisione e puntualità, conoscenza del programma Excel e dei software gestionali. A questi si aggiungono delle spiccate capacità relazionali e di lavoro in team.

Commesso di vendita. Sempre nelle sedi di Oristano, Bosa e Ghilarza si ricercano dei commessi ai quali affidare la verifica delle merci in arrivo, il rifornimento degli scaffali e l’allestimento degli spazi espositivi. A queste mansioni, si aggiungerà la verifica delle scadenze dei prodotti in esposizione, il mantenimento degli standard HACCP, l’accoglienza e il servizio al cliente, nonché la gestione delle casse e dei servizi di pagamento.

Si richiede il possesso del diploma di maturità, forte orientamento al cliente, disponibilità al lavoro su turni e spiccate inclinazioni allo svolgimento delle attività in team. Tempo fino al 31 marzo per inoltrare la propria candidatura.

Addetto al banco salumeria e gastronomia. A Ghilarza, Riola e Bosa si cercano degli addetti che si occuperanno dell’allestimento e la gestione dei banchi salumeria e gastronomia. Verificheranno le merci in arrivo, controllandone lo stato di conservazione. Curando il mantenimento degli standard HACCP, gli addetti si occuperanno inoltre del taglio e e confezionamento di formaggi e salumi, nonché della preparazione di gastronomia calda, fredda e take away e della consulenza ai clienti su ricette e prodotti.

Si richiede il diploma di maturità, ottime doti relazionali e disponibilità al lavoro su turni. Scadenza dell’offerta di lavoro fissata per il 30 marzo.

Impiegato amministravo. Con sede di lavoro a Oristano, per l’inserimento nel settore amministrativo viene richiesto un candidato in possesso di laurea in Economia e commercio, preciso, accurato e con ottime conoscenze nell’utilizzo di software gestionali. Tra le responsabilità richieste la registrazione ed emissione di fatture, la redazione delle prime note, la gestione degli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, nonché l’aggiornamento dei libri contabili e la redazione di statistiche, verbali e reportistiche. Ci si può candidare fino al 30 marzo.

Business controller. L’analisi dei dati, il monitoraggio delle prestazioni aziendali e la rilevazione dei costi al centro saranno le mansioni principali della figura di business controller ricercata per la sede di Oristano, con posizione aperta sino al 30 marzo. Il candidato ideale dovrà essere in possesso di una laurea a indirizzo economico e avere un’ottima conoscenza del programma Excel, unite a precisione, accuratezza e capacità di pianificazione nell’elaborazione dei report periodici per la direzione aziendale.

Assistenza commerciale. Richiesto un laureato in discipline economiche anche per il ruolo di assistente commerciale, che si occuperà di fare da supporto agli uffici commerciali e all’area vendite, gestendo l’aggiornamento dei listini prezzi e l’inserimento delle promozioni nel sistema gestionale. Sarà possibile inoltrare la propria candidatura per la sede di Oristano entro il 30 marzo.

Addetto al reparto pescheria. Saranno due le sedi dell’Oristanese ad assumere questa figura: Ghilarza e Bosa. L’addetto al reparto sarà responsabile della vendita dei prodotti, verificandone la tracciabilità e la freschezza nel pieno rispetto degli standard HACCP. Tra i requisiti il diploma di maturità e una piena disponibilità alla formazione, unita a ottime competenze relazionali, organizzative e una spiccata attitudine alla vendita. Tempo fino al 30 marzo per inoltrare la propria candidatura

Tutte le candidature potranno essere inviate tramite il sito ufficiale dell’ABBI Group (qui il link ): sarà sufficiente cliccare sulla voce “Candidati” in fondo a ogni offerta di lavoro, compilare l’apposito modulo con i dati anagrafici, i propri recapiti e il titolo di studio, e caricare il proprio curriculum vitae nei formati richiesti.

Mercoledì, 22 marzo 2023