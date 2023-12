La XII edizione del Presepe vivente anima il centro di Calangianus

Il presepe vivente di “Pasca di Natali in carrera” animerà anche quest’anno le strade e le cantine del centro storico di Calangianus.

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Calangianus, è in programma martedì 26 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024 nel quartiere della Chiesa di Santa Giusta.

Quest’anno l’evento valorizzerà un altro angolo del paese, il rione della chiesa parrocchiale dando così la possibilità, ancora una volta, di animare il paese in occasione delle festività.

Pasca di Natali, infatti, nasce per tramandare il valore della tradizione del presepe e del messaggio di speranza del Natale, ma anche per valorizzare il centro storico di Calangianus con un evento capace di richiamare persone anche da altri paesi.

Come dichiarano i componenti dell’Associazione Turistico Culturale Contiamoci, organizzatori della manifestazione: “L’evento è per noi un’occasione per invitare a riflettere sul significato del presepe e, quindi, sul vero senso del Natale, ma anche per aprire le porte del nostro paese e far vivere, tra antichi sapori e tradizioni, l’ospitalità di Calangianus”.

Sarà quindi un presepe accogliente capace di far rivivere l’atmosfera della vita di un tempo.

Come di consueto il presepe vivente sarà allestito in vecchie abitazioni e cantine e sarà animato da figuranti in abiti tradizionali. Saranno aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come li siati o li ciusoni, gli amati gnocchi galluresi!

Non mancheranno le degustazioni di piatti tipici, grazie alla collaborazione con altre associazioni locali, musica con cori e gruppi folk. Pasca di Natali sarà infatti arricchito dalla presenza di cori tradizionali e di balli di gruppi folkloristici. Un mercatino darà la possibilità di acquistare prodotti artigianali.

L’evento si inserisce nel calendario di eventi organizzato dal Comune di Calangianus per il periodo di Natale insieme alle associazioni locali.

Pasca di Natali inizierà il 23 dicembre 2023 dalle ore 18.30 con il consueto appuntamento de “Lu ciocca ciocca”, durante il quale il corteo con Maria e Giuseppe camminerà per le strade del paese alla ricerca di

un alloggio. Si partirà in cammino dalla Chiesa del Convento e il corteo si snoderà tra le vie del paese accompagnato dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri.

Nella serata i ristoranti e le pizzerie del paese proporranno il menù “Ciocca Ciocca” con piatti tipici della tradizione gallurese.

Il presepe vivente sarà aperto il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 a partire dalle ore 11.30. Il 6 gennaio la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi e della Befana che, come tradizione, offrirà dolci e doni ai più piccoli.

Programma delle giornate della XII edizione di Pasca di Natali in

carrera

Programma del 26 dicembre 2023

Ore 11:30 Apertura presepe, botteghe e punti ristoro.

Dalle ore 13:00 Presso il Sagrato del Museo di Arte Sacra, i

danzatori della scuola di ballo NEW DANCE GALLURA del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode!

Dalle ore 14:30 Canti a ghitterra con VINCENZO MURINO – Itinerante

Dalle ore 15:30 Per i più piccoli giro in calessino.

Dalle ore 16:30 Esibizione del Gruppo MINI FOLK TAMPONEDDU di Luras,

Dalle ore 18:00 Esibizione itinerante del Coro “SU BUBUGNULU” di Luras,

Programma del 6 gennaio 2024

Ore 11:30 Apertura presepe, botteghe e punti ristoro.

Dalle ore 13:00 Presso il Sagrato del Museo di Arte Sacra, i danzatori della scuola di ballo NEW DANCE GALLURA del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode!

Dalle ore 14:30 Canti a ghitterra con VINCENZO MURINO – Itinerante

Dalle ore 15:30 Esibizione itinerante del Coro Polifonico BOCI D’AGLIOLA di Telti.

Ore 16:30 Partenza dei RE MAGI per la Mangiatoia

Ore 18:00 Arrivo della BEFANA con tante sorprese per i più piccini

Dalle ore 19:00 Esibizione del Gruppo folk LU RIZZATU di Calangianus

Dalle ore 20:00 Lu Baddatoggju con la fisarmonica di GIAN FRANCO SALIS

Gli orari degli spettacoli in programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni.

Le date delle manifestazioni potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni metereologiche.