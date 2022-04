“Ringrazio il ministro Patuanelli per l’attenzione e l’ascolto riservato ai pastori sardi. Il comparto ovicaprino della Sardegna ha avuto l’opportunità di esprimere tutte le proprie perplessità relative al Piano Strategico nazionale presentato dall’Italia per la nuova programmazione PAC. È stato consegnato un corposo documento con tutti i rilievi e il ministro Patuanelli si è reso disponibile a un approfondimento. L’intenzione è quella di dare seguito all’incontro per quello che sarà possibile”.

“In definitiva, non posso che rinnovare il nostro sostegno ai pastori sardi e ringraziare il ministro Patuanelli per l’apprezzabile disponibilità a poter ragionare a possibili soluzioni”, afferma Cadeddu.

“Il Mipaaf lavorerà per venire incontro alle richieste dei pastori che lamentano le difficoltà legate alla condizione di insularità e alla questione atavica di debolezza dei propri titoli dovuta alle scorse riforme della PAC, con profili più bassi rispetto alla media nazionale. Con la nuova programmazione, si ambisce pertanto a un riallineamento ma la convergenza dei titoli, a causa della situazione strutturale e territoriale della Sardegna, per il comparto ovicaprino sembra insufficiente”.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/29/la-vertenza-dei-pastori-sul-tavolo-del-ministro-cadeddu-m5s-servono-correttivi/

